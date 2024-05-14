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        Haberler Gündem Güncel 3 emniyet görevlisinin evinde arama - Güncel haberler

        Ankara'da 3 emniyet görevlisinin evlerinde arama yapıldı

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre soruşturma kapsamında 3 emniyet mensubunun evinde arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:54
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        3 emniyet görevlisinin evinde arama
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam ediliyor.

        DHA'nın haberine göre suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.Ö. ve Şube Müdür Yardımcısı Ş.D., İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

        BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 3 emniyet mensubu hakkında resen soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet görevlilerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

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        #haberler
        #Ayhan Bora Kaplan
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