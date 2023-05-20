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3 Ekim'de doğanlar sosyal trendlere duyarlıdır. Sadece modayı takip etmekle kalmıyorlar, sosyal çevrelerinde çoğu zaman modaya dair fikirleri vardır. Şık giysilerden, iyi döşenmiş evlerden, en yeni elektronik cihazlarla lüks arabalardan, modaya uygun fikirlerden özel bir zevk alırlar. Yani terazi burcuna sahip kişiler kelimenin her anlamıyla ultra modern yaşamaya çalışırlar.

3 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

3 Ekim'de doğan Terazi, sosyallik ve iyi niyet ile karakterizedir. 3 Ekim'de doğan Terazi kendi kendine yeterlidir. Bu tür insanlar ne istediklerini bilirler, aşırıya kaçmazlar ve maceralara atılmazlar. Terazi burcu insanlarda samimiyet ve hoş sohbet vardır. Peki, 3 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Asil ve zarif şeylere düşkündürler

Uyumlu ve anlayışlıdır

Nazik, kibar ve centilmendir

Romantiktir

Sosyaldir

Sohbet etmeyi ve arkadaş edinmeyi sever

Beraberlikten hoşlanır

Uzlaşmacı ve adalet duygusu yüksektir

3 Ekim Burcu Erkeği

3 Ekim'de doğanlar, kural olarak, toplumun kendilerinden tam olarak ne beklediği şu veya bu sırada hangi rolün oynanması gerektiği konusunda iyi bir fikre sahiptir. Genellikle bir ailede veya bir sosyal grupta lider olmaları gerektiğini düşünürler. Nadiren kenara çekilirler, olayların kendi katılımları olmadan gelişmesine izin verirler. 3 Ekim burcu erkeği nasıl olur, özellikleri neler gibi sorular arama motorlarında merak ediliyor. Bu burçta doğan erkekler; beyefendi eğitimli, arkadaş canlısı, kültürlü, dengelidir. Terazi adamı mükemmel bir psikolog ve danışmandır. Bununla birlikte, pek karar veremez. Kararsız bir yapıları olur. Bu nedenle onun için en iyi arkadaş, destek ve yardımcı olacak, güven uyandıracak ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bir kadındır.

3 Ekim Burcu Kadını

3 Ekim'de doğan kadınlar şu özelliklerle karakterize edilir: Sabırlı, misafirperver, bakımlı, huzurlu. Terazi kadınları biraz muhafazakârdır. 3 Ekim Burcu Kadını Maceraya eğilimli değildirler. Muhafazakârlık, Terazi kadınlarının görünümünde de kendini gösterir. Kendi tarzlarını bulduktan sonra, onu yıllarca değiştirmezler. Zarif ve zevkli giyinirler. Moda trendlerini takip ederler ve savurganlık ve aşırılık yapmazlar çoğu zaman dengeli olmaya çalışırlar.

Terazi kadını büyüleyici, esprili, arkadaş canlısıdır. 3 Ekim'de doğan insanlardan genellikle böyle söz edilir. Aynı zamanda hikaye anlatıcıları olarak doğarlar. Bu insanlar doğal olarak bir öğretim görevlisine sahiptir. Seyircinin dikkatini çekmeleri zor değildir. Yetenek çocuklukta gösterilir. Zamanla hikaye anlatıcısının yeteneği ortaya çıkar.

3 Ekim'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular

3 Ekim'de doğan bazı yabancı ünlüler ve futbolcular şunlardır:

Ünlüler:

Gwen Stefani: Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

Lena Headey: İngiliz oyuncu, en çok Game of Thrones dizisindeki Cersei Lannister rolüyle tanınır

Seann William Scott: Amerikalı oyuncu, en çok American Pie serisindeki Steve Stifler rolüyle tanınır

Zuleyka Rivera: Porto Rikolu model ve oyuncu, 2006 Miss Universe güzellik yarışmasının galibi

Alicia Vikander: İsveçli oyuncu, en çok The Danish Girl ve Ex Machina filmlerindeki rolleriyle tanınır

Ashlee Simpson: Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

Clive Owen: İngiliz oyuncu

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner