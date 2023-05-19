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Bu burca ait kişiler yani Teraziler dengeli ve sakin ilişkiler ister. Onlar için ideal uyumluluk, ortak bir fikir ve tutum üzerine kurulu iki zekânın birliğidir. Bir ortak olarak ana avantajları, çatışmaların olmaması ve diplomasi yeteneğidir. Zor aile durumlarıyla neredeyse profesyonel bir psikolog gibi başa çıkabilirler. Terazi burcu, ne pahasına olursa olsun çatışmadan kaçınmaya çalışır. Uzlaşmacı ve sakin bir yapısı vardır.

2 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Astroloji dünyasında içine doğduğumuz burç, kişiliğimizin yolunu belirleyecek bazı özellikleri doğuştan bize verecektir. 2 Ekim tarihinde doğanlar etrafındaki kimseyi incitmemeye özen gösteren kişilerdir. Ayrıca, ihtiyacınız olan her alanda her zaman güvenebileceğiniz kişilerdir. Burçlara göre Terazi burcunda doğan insanlar, doğaları gereği neredeyse melek gibi kabul edilirler, çünkü başkalarını korumak onların doğalarının bir parçasıdır. Hayatınızda bir Terazi olması, kötü bir zamanı enerji ve neşe dolu bir alana dönüştürebilir. 2 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Bağışlama: Terazi; barış, sevgi ve uyum gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Terazi burcu bireyleri, insanlarla mutlu ve huzurlu ilişkiler kurmayı tercih eder. Bu nedenle öfkelerini uzun süre tutmazlar ve başkalarına karşı uzun süreli kin beslemezler.

İlişki odaklı: Terazi, mutlu, tatmin edici ve uyumlu bir ilişki için can atar. Uzun vadeli ilişkileri kolayca sürdürebilirler ve arkadaşlıklar da farklı değildir. Terazi, bir ilişkinin veya arkadaşlığın sürmesi için her zaman uyum sağlamaya ve değişmeye isteklidir.

İyi bir arabulucu: Teraziler inanılmaz derecede diplomatiktir. Doğal olarak çekici ve ikna edicidirler. Tam olarak nasıl tartışacaklarını bilirler, başkalarını fikirlerini değiştirmeye ikna ederler ve birbirlerinin bakış açısını görmelerine yardımcı olurlar.

2 Ekim Burcu Özellikleri

Hem erkekler hem de kadınlar görünüşe, güzelliğe ve kişisel bakıma büyük önem verirler. Sevdiklerinde nasıl şefkatli, sevecen, duyarlı ve romantik ortaklar olacaklarını bilirler. Bir ilişkide, sorunlar çoğunlukla aşırı nezaketten gelebilir. Çünkü Terazi başkalarının duygularını incitme yeteneğine sahip değildir. 2 Ekim burcu özellikleri Teraziler çok kibardır çünkü başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Kibar, arkadaş canlısıdır. İlk izlenim bırakmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Terazi, başkalarının ihtiyaçlarını açıkça anladığı için, etrafındakileri rahatsız edecek veya nahoş hissettirecek hiçbir şey yapmaz.

Karar vermek Terazi'nin zorlandığı konudur. Terazi burcu bireylerini bir karara varmadan önce tüm seçenekleri tartmayı tercih ederler. Bir Terazi'nin size kızgın olup olmadığını bilmek kafa karıştırıcı olabilir çünkü her zaman zarif davranmak isterler. Doğrudan ana nedeni söylemez. Genellikle olayların üzerini kapatır ve bu da ilerleyen süreçlerde psikolojik olarak çökmelerine neden olur.

2 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Türk Jokey Halis Karataş 2 Ekim 1972 doğumludur.

Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 doğumlu sunucusu ve oyuncudur.

Türk Voleybolcu Esra Gümüş 2 Ekim 1982 tarihinde doğmuştur.

Teknik direktör Özcan Arkoç 2 Ekim1939 tarihinde doğmuştur.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner