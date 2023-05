HABERTURK.COM

Terazi burcu genellikle haftanın günü olarak Cuma ve rengi olarak altınla ilişkilendirilir. Yıldızı Venüs'tür ve ilgili elementi havadır. Terazi burcunun ana taşlarından biri akik ve pembe kuvarstır. Mavi Safir, Lapis Lazuli, Opal, Pembe Turmalin, Krisopraz, Ametrin, Helitropium, Kaya Kristali, Lepidolit, Malakit, Aytaşı, Prehnit, Güneştaşı, Tanzanit, Yeşimtaşı, Nefrit, Kordierit ve Kıyanittir.

1 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Terazi'de doğanlar, zihinsel güçler ile ayırt edilirler ve aynı zamanda onları aşk yolculuklarında harika kılan Venüs'ün yönetimine tabidirler ve güzel olan her şeye giderek ilgi duyarlar. Terazi burcunda doğan insanlar çok sosyal kişiliklerdir ve gittikleri her yerde birçok yeni flörtleri olur ve gittikleri her yerde onları her zaman sevilir. Konuşma konusunda çok incelikli kişiliklerdir, bu da onların çevrelerindeki insanları daha yakınlaştırır. Peki, 1 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Adil kişilik sahibidir, nefretten hoşlanmaz, düşmana zarar vermez

Başları belaya giden tüm arkadaşlarının sığınağıdır

Özellikle zorluklarla yüzleşmeyi sevdiği için her zaman yeni maceralar arar

Karşılaştığı çeşitli durumlarla nasıl başarıya ulaşabileceğini bilen bir kişiliğe sahiptir

Yalnızlıktan hoşlanmayan sevimli ve sosyal bir kişiliğe sahiptir

Asil ve zarif şeylere düşkündürler

Uyumlu ve anlayışlıdır

Nazik, kibar ve centilmendir

1 Ekim Burcu Erkeği

1 Ekim tarihinde doğanlar yani terazi erkekleri aslında istisnai bir ahlaka sahiptir ve adalet duygusu yaşamlarını kesin olarak şartlandırır. Aslında Terazi barışı ve uyumu sever ve her alanda huzur hüküm sürmesini yapmayı kendini adamıştır. 1 Ekim burcu erkeği sürekli uyum arayışı içindedir ve ne pahasına olursa olsun hayatındaki kişileri memnun etme arzusu hissederler. Özellikle romantik ilişkilerde huzurlu ve dengeli bir yaşama eğilimi vardır. Çoğu zaman doğru kişiyi bulmaya yönelik içsel bir arayışa girer. Gerçek aşkı bulduğunda ise hem kendisi hem partnerine unutulmaz anlar yaşatır.

1 Ekim Burcu Kadını

Terazi burcu, 23 Eylül'den 22 Ekim'e kadar doğan insanların ait olduğu hava elementi olan ve Zodyak’ın yedinci burcudur. Bu burcun kişiliğinin temel özelliği iç dengedir. Yani Terazi kadını hayatında denge ve esenlik arar ve iş veya kişisel istikrarsızlığa dayanamaz, çünkü bu da büyük bir ruhsal istikrarsızlığa neden olur. 1 Ekim burcu kadını Terazi kadını yavaş bir karaktere sahip olmasıyla öne çıkar, baskı altında olmayı sevmez ve bol zamanı olduğunda kendini daha rahat hisseder.

Aynı zamanda sosyal ilişkilerdeki başarısını iletişim becerilerine, çekiciliğine ve doğallığı yayan ışıltılı gülümsemesine dayandıran, sosyal becerileri yüksek bir kişidir. Ayrıca sosyal düzeyde, bu burcun kadınları suda balık gibi hareket eder. Yeni insanlarla konuşmayı severler. 1 Ekim terazi kadının güçlü yönleri: Yüksek görev duygusu, değerlendirmede adil, vücuda özen gösteren, rafine, kesin ve metrik bir estetik anlayış, sanatsal anlayışa sahip.

Venüs'ün yönetiminde olan Terazi burcu, sofistike bir güzellik duygusu verir. Terazi kadınları olabildiğince sık dokunsal temas kurmaya çalışırlar. Dokunuşlar, okşamalar, sarılmalar sevgisini belli eden hareketlerdir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner