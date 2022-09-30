'3 Diye Bir Şey Yok' EArt Galeri'de

Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinin bir araya getiren '3 Diye Bir Şey Yok' adlı sergi EArt Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor.
EArt Galeri sonbahar-kış döneminin ilk sergisi '3 Diye Bir Şey Yok' ile yeni sezona “Merhaba” diyor. Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinin ve yükselen yeteneklerinin bir araya geldiği sergide, sanatçılar sanatseverleri modern dünyaya olan bakış açıları ile tanıştırıyor. Galeri içerisinde 3 farklı alandan oluşan sergide; Ana hol’de Seydi Murat Koç’un 'İnsanlar Alemi', Hol 2’de Hüseyin Arıcı’nın 'Sevda Çiçekleri / Merhamet Seçkisi', Hol 3’de ise Ekrem Yalçındağ, Alea Pınar du Pre, Burcu Yavuz, Ertuğrul Berberoğlu, Gülçin Aslandoğan ve Merve Çetin’in eserlerinden oluşan galeri koleksiyonu yer alıyor.
Geçmiş sergilerinde kent, yaşam alanlarını terk etme, kültürel asimilasyon ve bunlar sonucunda kültürel yozlaşma gibi konuları ele alan Seydi Murat Koç; umudun ince çizgiyle naif heyecanlar içinde gösterildiği “İnsanlar Alem” serisi ile Ana hol’de izleyici ile buluşuyor. Seri, geyik portre görüntüleri ve kentli insanın yaşamsal zevk mementolarından alınan çeşitli vücut anlarını birleştirerek yarattığı etkileyici ve fantastik hibrit imgelerden oluşuyor.
Gerçeklik ve yanılsama arasındaki sınırları belirsizleştirdiği çalışmaları ile izleyiciyi inandıklarını sorgulamaya yönlendiren Hüseyin Arıcı’nın sergide yer alan seçkisi, 2018 yılında “Güzellikler İçin Savaştı Medeniyetin Güzelleri” isimli sergisinde ilk olarak yer verdiği “Sevda Çiçekleri” isimli serisi ve “Merhamet” (2020) sergisinde ilk defa izleyici ile buluşturduğu “Merhamet Et ve Affet Kurumak Zorunda Olan Çiçeklerini” isimli serisinden oluşuyor. Hol 2’de sanatseverlerle buluşan seri insanın güzel arayışı ve merakı uğruna katlettiği başka güzelleri tek bir çerçevede bir araya getiriyor.
EArt Galeri’nin koleksiyonunda yer alan sanatçıların eserlerinin sergilendiği Hol 3’ de ise; kendine özgü bir boya tekniği olan modle ile yaptığı eserleriyle dikkat çeken Ekrem Yalçındağ; geometrik düzendeki desenlerinde yarattığı sürekli devinimlerle ritmik ve simetrik bir uyum sağladığı eserleri ile sanatseverlerle buluşuyor.
Dijital çağın kendisine sunduğu olanakları kullanarak geleneksel malzeme olan tuvalde portrelerin farklı açılardan üst üste binmesi ile oluşturduğu yeni bir kurgu yakalayan Alea Pınar du Pre, kolajlar ile oluşturduğu popüler yıldızların portrelerine bu kez uzay/zaman kavramı ölçeğinde baktığı ve zihninde bıraktığı illüzyonist görüntülere odaklandığı “Space/ Time” serisiyle sergide sanatseverlerle buluşuyor.
Burcu Yavuz; somut zaman ve mekan algısını kaldırdığı “Döngü” serisi ile derinlik ve hareketi sağlayarak ziyaretçilerini sonsuz bir bilinmezliğe sürüklerken izleyiciye üç boyutlu bir deneyim de yaşatıyor.
Ertuğrul Berberoğlu; “Geçit” serisinde adeta buruşturulmuş bir duvar etkisi uyandıran heykelleriyle izleyicilere atılacak tek bir adım ile duvarlarımızın içinden yeni bir mekana geçebilmemizin olanağını hissettiriyor.
Gülçin Aslandoğan; kullandığı ton geçişleri ve kabartma tekniği ile farklılaştırdığı “Patlama” serisi ile izleyicilere renkli bir bakış açısı kazandırırken, Merve Çetin, eserlerinde gözle görülmesi mümkün olmayan mikro yapıların başkalaşımlarını, bir arada oluşlarını, kısacası yaşam serüvenlerini herhangi bir vasıta olmadan yorumlayarak açığa çıkardığı “Kök” Serisi ile sanatseverlerin gizli olanı merak etmesini sağlıyor.
Birbirinden uzak ama birbirine o kadar yakın 3 farklı deneyim alanının yer aldığı “3 Diye Bir Şey Yok” 30 Ekim Pazar gününe kadar EArt Galeri'de ziyaret edilebilir.
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