3 ayda 30 milyon kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının ilk çeyrek uçak ve yolcu verilerini paylaştı.
İstanbul Havalimanı'nda dün akşam İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Bakan Karaismailoğlu, iftar sonrası İHMD üyesi muhabirlerle havalimanındaki dernek odasında sohbet etti.
Bakan Karaismailoğlu sohbette Türkiye genelindeki son uçuş verilerini paylaştı.
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye genelindeki havalimanlarında 2022 Ocak- Mart döneminde hava yolunu kullanan yolcuların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,6 artış göstererek 29 milyon 633 bin oldu.
Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılının ilk üç ayında toparlanma sürecini hızlandırdı.
Yılın ilk 3 ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 155 bin 913'e, dış hatlarda 105 bin 372'e ulaştı.
Bir önceki yıl verilerine göre uçuş trafiği ise yüzde 44.1 artış gösterdi.
Söz konusu çeyrekte Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 15 milyon 953 bin, dış hat yolcu trafiği 13 milyon 612 bin oldu.
Böylece ilk 3 ayda direkt transit yolcularla toplam 29 milyon 633 bin yolcuya hizmet verilerek 2021 yılının aynı dönemine oranla yolcu sayısının yüzde 67.6 arttığı görüldü.
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