Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ay sonra yakalanıp, serbest kaldılar | Son dakika haberleri

        3 ay sonra yakalanan silahlı saldırı şüphelileri serbest bırakıldı

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ağustos ayında otomobille bir sokağa gelen saldırgan, husumetlilerinin olduğu binaya aracın içerisinden silahla kurşun yağdırdı. Saldırgana şoförlük yapan kadın ise "imdat" diye bağırarak dalga geçti. Olaydan 3 ay sonra Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin yakaladığı saldırgan savcılıktan, şoförü kadın ise emniyetten serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ay sonra yakalanıp, serbest kaldılar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki silahlı saldırı şüphelileri 3 ay sonra yakalandı.

        Olay, 13 Ağustos Salı günü saat 01.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi otomobille husumetlisinin oturduğu binanın önüne geldi. Burada bir süre dolaşan iki kişiden erkek olan aracın içerisinden silahını çekip binaya kurşun yağdırdı.

        Saldırgan ateş açtığı sırada ise onun şoförlüğünü yapan kadın, "imdat" diye bağırarak dalga geçti. Ölen ya da yaralamanın olmadığı olay ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan bulunurken, araca ve binaya mermi isabet ettiği tespit edildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada aracın plakası tespit edilirken, şoförün Mihriban S. (35) saldırganın da Muzaffer A. (55) olduğu belirlendi.

        İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

        Devam eden çalışmalarda Yahya Kahya Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, saldırganı ve şoförü kadını yaklaşık 3 ay sonra yakaladı. Gözaltına alınan Mihriban S. ve Muzaffer A. emniyete götürüldü. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İfadesi alınan ve adli işlemi yapılan Mihriban S., savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Saldırgan Muzaffer A. ise “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ile “mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A.’da serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #beyoğlu ilçesi
        #silahlı saldırı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Habertürk Anasayfa