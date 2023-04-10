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29 Şubat Hangi Burç?

29 Şubat’ta doğan bireyler elementi su olan balık burcuna dâhildir. Balık burcu yaratıcılık, özgünlük ve duygusal yapısıyla ön plana çıkar.

29 Şubat Burcu Ne?

29 Şubat tarihinde doğanların burcu balıktır. Balık burcu 20 Şubat ile 20 Mart arasını kapsamaktadır. Zodyak’ın en duygusal burçlarından biridir.

29 Şubat Burcu Özellikleri

Balık burçları tipik olarak şefkatli, duygusal, sezgisel, yaratıcı ve romantik özelliklere sahiptir. Şefkatli yapısı gereği herkese kucak açar ve yardım eder. İkili ilişkilerinde de son derece romantiktir. Duygusal ilişkilerde mantık aramaz. Kendilerini sanata yönlendirdiklerinde gerçek üstü tasarımlar ortaya çıkarabilirler. Psikoloji ve metafizik olaylara düşkündürler. Bu onların sezgisel yönlerinin kuvvetli olmasından gelmektedir. Son derece geniş hayal güçleri vardır. Deyim yerindeyse tam anlamıyla hayalperesttirler. Çoğu zaman hayal dünyasında yaşarlar. Sevmek ve sevilmenin burcudur. Her şeyi sever; doğa, yaşam, bitki ya da insan. Negatif enerjilere, olumsuz olaylara hayatında yer yoktur. Empati yönleri kuvvetlidir. Bu sebeple davranışlarını bu özelliğine göre belirler. Sabırlı dinleyicidirler. Sizi saatlerce sıkılmadan dinleyebilirler. Ayrıca çözüm üretici olduklarından dertlerinizden arınmanızı sağlayabilirler.

29 Şubat Burcu Erkeği

29 Şubat’ta dünyaya gelen balık erkeği son derece nazik ve çekicidir. Nezaketi karşı cins üzerinde büyüleyici bir etki bırakır. Olaylara her zaman sağduyulu olarak yaklaşırlar. Bu onların empati yeteneğinin güçlü olmasından dolayıdır. Balık erkekleri ikili ilişkilerde mantıksal ve planlı olarak hareket etmez. İçinden nasıl gelirse karşı tarafa da öyle aktarır. Duygularını derin yaşarlar. Biten bir ilişkinin ardından aylarca gözyaşı dökebilirler. Olumsuz özelliklerinden biri olarak balık burcu erkeğinin olaylara kötümser olarak yaklaşması gelmektedir. Kimi zaman en kötümser senaryoları kafasında tasarlar, bu onun zamanla kendine acımasına sebep olur.

29 Şubat Burcu Kadını

Balık burcu kadını özellikle duygusal ilişkilerde son derece verici konumdadır. Eşinin önceliğini kendi önceliklerinden üstün tutar. Her daim onu mutlu ve rahat hissettirmek ister. Yardımlaşmaya oldukça seven balık kadını büyük küçük demeden herkese yardım eli uzatır. İnanılmaz dinleyicidirler. Sizi anlayışlı bir şekilde sabırla dinlerler ve yargılamazlar. Karşısındakinin duygularına ve düşüncelerine önem vermesi sağlam arkadaşlıkların zeminini oluşturur. Balık burcu kadının ilişkilerde aradığı sevgi ve güvendir. Sevmek ve sevilmek ister. Samimiyet onlar için oldukça önemlidir. Yüzeysel arkadaşlıklar balık burcu kadınına göre değildir. Çünkü gerek arkadaşlık gerekse duygusal ilişkilerde derin bağlarla bağlanırlar.

29 Şubat Burcu Yorumu

Zodyak’ın son burcu olan balık burcunun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Şefkatli ve merhametlidirler.

Psişik ve metafizik olaylara karşı ilgi duyarlar.

Sezgisel yönleri kuvvetlidir.

İlişkilerinin temeli sevgi üzerine kuruludur.

Kolay uyum sağlarlar.

Hayal güçleri gelişmiştir.

Duygusal olarak hassas yapıdadırlar.

29 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselenler gün içinde ortalama 2 saatte bir farklılık göstermektedir. Bu nedenle yükselen burcunuzu hesaplayabilmek için doğum saatinizi detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

29 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Nejat İşler

Oyuncu Nilüfer Aydan

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Hülya Şen

29 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Amerikalı aktör Jessie Usher

Amerikalı aktör Dennis Farina

Oyuncu Jeffrey Atkins

Fransız-Faslı aktör Gérard Darmon

İngiliz oyuncu Steven Cree

Cezayirli şarkıcı Cheb Khaled

Alman model Lena Gercke

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk