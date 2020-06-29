Muğla Marmaris'te dün akşam saat 18.38'de AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 29 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...