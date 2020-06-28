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Covid – 19’a karşı aldıkları hem hijyenik hem de operasyonel tedbirlerle her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunacaklarını açıklayan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek teşkil edeceklerini söyledi.

Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlarda aldığımız önlemler sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince İsfanbul Tema Park’ta eğlenebilecekler diyen Tonger, " Ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli olarak kontrol ediyor olacaklar. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte edilecek. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine koyduğumuz el dezenfektanlarını misafirlerimizin kullanımına sunacağız. Tema Park girişinde ateş ölçümü yapılırken tüm misafirlerimizin maske kullanıyor olmasını sağlayacağız. Tema Park’taki ünitelerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösterecek. Misafirlerimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla ünitelerde yan yana oturamayacaklar. Ancak aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabilecek. Bu durumda da yine üniteler yüzde 50 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor olacak. Online bilet alan misafirlerimiz cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebilecekler. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanacaklar” dedi.

"ONLİNE BİLETE YÜZDE 60 KAMPANYA"

Açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilet alan misafirlerden yüzde 60 oranında indirimden faydalanabileceğini belirten Tonger, yeni normalleşme sürecinde 7’den 70’e tüm misafirlerinin sınırsız eğlence keyfini İsfanbul Tema Park ile yeniden yaşama imkanı bulacaklarını söyledi.