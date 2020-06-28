Covid – 19’a karşı aldıkları hem hijyenik hem de operasyonel tedbirlerle her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunacaklarını açıklayan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek teşkil edeceklerini söyledi.
Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlarda aldığımız önlemler sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince İsfanbul Tema Park’ta eğlenebilecekler diyen Tonger, " Ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli olarak kontrol ediyor olacaklar. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte edilecek. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine koyduğumuz el dezenfektanlarını misafirlerimizin kullanımına sunacağız. Tema Park girişinde ateş ölçümü yapılırken tüm misafirlerimizin maske kullanıyor olmasını sağlayacağız. Tema Park’taki ünitelerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösterecek. Misafirlerimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla ünitelerde yan yana oturamayacaklar. Ancak aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabilecek. Bu durumda da yine üniteler yüzde 50 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor olacak. Online bilet alan misafirlerimiz cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebilecekler. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanacaklar” dedi.
"ONLİNE BİLETE YÜZDE 60 KAMPANYA"
Açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilet alan misafirlerden yüzde 60 oranında indirimden faydalanabileceğini belirten Tonger, yeni normalleşme sürecinde 7’den 70’e tüm misafirlerinin sınırsız eğlence keyfini İsfanbul Tema Park ile yeniden yaşama imkanı bulacaklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!