29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Ulusal bayram kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik programı içerisinde 29 Ekim SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi de yer aldı. Belirlenen programa göre Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'da, Türk Yıldızları ise İzmir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Peki 29 Ekim SOLOTÜRK VE Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi saati ve yeri hakkında detaylar…