BUGÜN İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümünde İzmir'de raylı hizmet veren İZBAN diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattı bedava olacak. Diğer toplu taşıma araçları ise yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ‘’Değerli İzmirliler, 29 Ekim'de İZBAN'dan ücretsiz, diğer toplu taşıma araçlarımızdan ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz.’’ denildi.