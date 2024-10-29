PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

29 EKİM’DE DİĞER KARGO FİRMALARI ÇALIŞACAK MI?

MNG, Aras kargo, Yurtiçi kargo ve Sürat kargo firmalarının yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak.