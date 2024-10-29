29 Ekim Salı günü PTT şubelerinin çalışma saatleri ve hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim’in resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verirken, PTT’nin açık olup olmayacağı ise en çok sorulan konular arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim Salı günü PTT hizmete devam edecek mi? Postaneler hangi saatlerde hizmet sunacak? İşte Cumhuriyet Bayramı'nda PTT'nin çalışma durumu ve mesai saatlerine ilişkin detaylar…