29 Ekim noterler açık mı?
Cumhuriyet Bayramı'nın gelişiyle, 29 Ekim'de noterlerin çalışma saatleri hakkında bilgi almak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. Özellikle resmi tatil günlerinde noter işlemlerinin nasıl ve hangi saatlerde yapılabileceği noterde işlemi olanların gündeminde yer alıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterlerin çalışma durumu ve merak edilen tüm detaylar...
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29 Ekim'in resmi tatil olmasıyla birlikte notere gidecek olan kişiler çalışma saatlerine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Araç, iş yeri, konut alış satışı, tasdikleme işlemleri gibi önemli işlemlerin gerçekleştirildiği bu kurumun 29 Ekim Salı günü çalışma durumuna ilişkin detayları haberimizde paylaştık. İşte 29 Ekim noterlerin çalışma durumu...
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29 EKİM NOTERLER KAPALI MI OLACAK?
Noterler, resmi tatil olması sebebiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün kapalı olacak.
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NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Noterler 29 Ekim Salı günü kapalı olduğu için 30 Ekim Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacaklar.
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