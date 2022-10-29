Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etti. Her yıl 29 Ekim tarihinde Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan milli bayramda bu yıl 99.yılı. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile milli bayram olarak kutlanmaya başlanılan bu özel günün coşkusunu yaymak isteyenler WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri' paylaşımlarında bulunuyor. İşte, En güzel, kısa, uzun, coşkulu, Türk bayraklı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri...