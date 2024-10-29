Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava mı, ücretsiz mi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü yurt genelinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Resmi tatili değerlendirmek için araçlarıyla yola çıkacak olan kişiler ''29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi köprülerden ücret alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bugün Avrasya Tüneli, FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı, ücretsiz mi? İşte detaylar...
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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü geldi çattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bugün Marmaray, İzban ve Başkentray ücretsiz olarak hizmet verirken köprü ve otoyolların son durumu sürücüler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple ‘’29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi, ücretli mi?’’ sorusu yanıt arıyor. Bazen resmi tatil günlerinde yap-işlet-devret projesi dışında olan köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün Avrasya Tüneli, FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı, ücretsiz mi? İşte konuyla ilgili detaylar…
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29 EKİM’DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprü ve otoyollar, daha önceki tatil dönemlerinde ücretsiz oluyordu. Ücretsiz geçiş hakkı, yap-işlet-devret projeleri haricindeki köprü ve otoyollarda geçerli oluyordu.
Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine son olarak Ağustos ayında zam yapıldı.
KGM’nin X hesabından yapılan paylaşımda, "KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." denildi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan 33 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü 419 liradan 585 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 liradan 70 liraya, Osmangazi Köprüsü ise 399 liradan 555 liraya yükseldi.
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Yap-İşlet-Devret projesi dışında devlet tarafından işletilen köprü ve otoyollar şu şekilde;
*15 Temmuz Şehitler Köprüsü
* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
* İzmir - Çeşme Otoyolu
* İzmir - Aydın Otoyolu
* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
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YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ KAPSAMINDAKİ KÖPRÜLER
Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi Ve Bağlantı Yolları D Hil)
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü D Hil) Odayeri – Paşaköy Kesimi
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kınalı - Odayeri Kesimi
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kurtköy - Akyazı Kesimi
Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Malkara - Çanakkale Kesimi
Ankara - Niğde Otoyolu
Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu
Aydın - Denizli Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Nakkaş - Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil)
Çeşmeli-Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli - Kızkalesi Kesimi
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