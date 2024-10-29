Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü geldi çattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bugün Marmaray, İzban ve Başkentray ücretsiz olarak hizmet verirken köprü ve otoyolların son durumu sürücüler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple ‘’29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi, ücretli mi?’’ sorusu yanıt arıyor. Bazen resmi tatil günlerinde yap-işlet-devret projesi dışında olan köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün Avrasya Tüneli, FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı, ücretsiz mi? İşte konuyla ilgili detaylar…