İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ VE EKİNLİKLERİ 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı adına yakışır bir görkemle kutlayacak. Cumhuriyet’in 101’inci yılı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Bu özel günde 7’den 70’e İzmirli yurttaşlar 350 metrelik Türk bayrağı taşıyarak kortej oluşturacak.

Marşların söyleneceği kortejde bu yıl ilk kez İzmir’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak. Fener alayı ve Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri ile coşku doruğa çıkacak.

29 Ekim günü saat 10.00’da İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban kent protokolünün tebriklerini kabul edecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak kutlama ve geçit töreni ile devam edecek. 7’den 70’e İzmirlilerin bir araya geleceği törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri de takdim edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama etkinlikleri kapsamında ise 13.00-15.00 saatleri arasında İzmir Metrosu’nun Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu marşlar çalarak yolculara Türk bayrakları dağıtacak.

Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri ise 18.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da düzenlenecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) SmyrnAcapella, TPKD Selluka Kadınlar Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu ve İzmir Barosu Çoksesli Korosu’nun yer alacağı konserin koro şefi Halil İbrahim Aydın olacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) de 30 Ekim günü Prof. Dr. Fevzi Çakmak ve Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu’nun katılımıyla, "Cumhuriyet Dönemi’nde İzmir'de Toplumsal Değişim ve Siyaset" paneli düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek panele, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Fevzi Çakmak "Cumhuriyet, Atatürk ve İzmir", Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu ise "Cumhuriyet Dönemi’nde İzmir’de Siyasi Hayat" konu başlıklarıyla katılacak. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı’nın moderatörlüğünü yapacağı panel, APİKAM’da saat 18.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.