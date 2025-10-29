Habertürk
        29 EKİM İSTANBUL ÜCRETSİZ MÜZELER LİSTESİ 2025: İBB ve MSB paylaştı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz olacak?

        29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi 2025: Bugün İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz olacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümüne özel İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Müze gezmek isteyenler için de güzel haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz gezilebilecek? İşte, 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 10:48 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:48
        • 1

          Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü, ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilçede ücretsiz etkinlik ve konser düzenleyecek. Ayrıca İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak. Resmi tatilde gezmek isteyenler, 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesini araştırmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz olacak? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler listesi…

        • 2

          29 EKİM’DE İSTANBUL’DA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda T.C. vatandaşlarına kapılarını ücretsiz açacak.

          Ayrıca müzelerde gerçekleşecek etkinlikler ile ziyaretçiler, sanat, eğlence ve kültürün bir araya geldiği renkli bir programla buluşacak.

        • 3

          ÜCRETSİZ GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

          Ücretsiz girişlerden yararlanmak için müze girişlerinde kimliğin ibraz edilmesi ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodun gösterilmesi gerekmektedir.

          Ücretsiz giriş uygulaması, Yerebatan Sarnıcı’nda 19.30–22.00 saatleri arasında geçerli değildir.

        • 4

          ETKİNLİK PROGRAMI

          Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı, 29 Ekim’de ziyaretçilerini özel etkinliklerle ağırlayacak. Gün boyunca sürecek atölyeler ve konserlerle dolu bir takvim ziyaretçilerini bekliyor.

          Miniatürk

          Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

          Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu

          12.00 – 12.30 – Amfi: Zumba Kids

          12.30 – 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi

          13.00 – 14.00 – Amfi: Bando Kortej

          14.00 – 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi

          15.00 – 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu

          16.00 – 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film

          16.30- 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi

        • 5

          Panorama 1453 Tarih Müzesi

          Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

          13.00 – 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi

          14.00 – 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi

          15.00 – 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi

          *Atölyelere katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

        • 6

          Yerebatan Sarnıcı

          20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri

          Yerebatan Sarnıcı ziyaretleri müze bileti ile gerçekleştirilecektir.

        • 7

          MSB DUYURDU: 29 EKİM'DE ASKERİ MÜZELER ÜCRETSİZ!

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda askerî müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını duyurdu.

          MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda askerî müzeler halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır.

          Tüm halkımız davetlidir.

          Askerî Müzelerimiz:

          Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi,

          Çanakkale Deniz Müzesi,

          Hatay Deniz Müzesi,

          İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi,

          İstanbul Deniz Müzesi,

          İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi,

          İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü,

          İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü,

          Mersin Deniz Müzesi,

          Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi.’’

