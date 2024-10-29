29 Ekim'e özel Atatürk görselleri: Türk bayraklı, en güzel, anlamlı Atatürk sözleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajları

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, bugün de yarın da en büyük gücümüz olmaya devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!