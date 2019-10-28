28 EKİM 2019
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Cumhuriyet Bayramı mesajları 2019! Cumhuriyet ile ilgili güzel sözler, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çoşkuyla kutlanmaya başlandı. Bu bayram Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılını kutladığımız bir bayram. Küçükten büyüğe, arkadaştan dosta karşılıklı kutlama mesajlarının gönderildiği gündür. Eğer sizde bu bayramda mesaj göndermek isteyenlerdenseniz ilk iş internete koşmaktır. Cumhuriyet Bayramı mesajları Atatürk sözleriyle kutlanırsa daha anlamlı olacaktır. Çünkü Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’tür. Cumhuriyet Bayramı Mesajları Resimli de olabilmektedir. Resimli yayınlanan mesajlarda ya bayramlardan görüntüler, ya Atatürk veya da Türk Bayrağı olmaktadır. Hele hele bunları sosyal paylaşım sitelerinden yayınlarsanız Cumhuriyet Bayramı Sözleri daha da anlamlı olur. Cumhuriyet Bayramı Mesajları Whatsapp kanalıyla da gönderilebilir. Aslında tek tek telefondan gönderebileceğiniz gibi toplu olarak da whatsapptan gönderilebilirler. Cumhuriyet Bayramı Mesajları Kısa olduğu gibi uzun da yazılabilir ancak kısa olursa okuma oranı da o kadar yükselecektir.

28.10.2019 - 10:41 | Güncelleme: GÜZEL SÖZLER

  • Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için sevdiklerinize göndereceğiniz, anlamlı, özel, kısa ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları haberimizde.

    CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

     

  • Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 

     

  • Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

     

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

     

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

     

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