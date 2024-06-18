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        Haberler Gündem 3. Sayfa 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber! | Son dakika haberleri

        Bursa'da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Tuncay Erdil (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:52 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:52
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        28 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber!
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        Bursa'daki kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Makine mühendisi Tuncay Erdil, motosikleti ile Yeniköy’den ilçe merkezi istikametine doğru ilerlerken, bilinmeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybetti.

        Savrulan motosiklet takla atarak şarampole devrildi. Kazada mühendis Tuncay Erdil, ağır yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdil, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tuncay Erdil, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Mühendis Tuncay Erdil'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

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