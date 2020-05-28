Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 159 bin 797'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.431 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 28 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 28 Mayıs günlük koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Bugünkü korona tablosu yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 MAYIS (DÜNKÜ) KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 159 bin 797 ve can kaybının 4 bin 431 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 043 test yapıldı, 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331 ve iyileşen sayısı 122 bin 793 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü. ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi. İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 412 artarak 37 bin 460'a yükseldi. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 33 bin 72'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi.