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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 28. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi

        28. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi

        28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştirilen toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 44 gösterim ve 5 ücretsiz yan etkinliği toplam 30 bine yakın kişi izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:02
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        28. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi.

        Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programında yer alan 19 tiyatro, performans ve dans gösterisini toplam 30 bine yakın kişi izledi.

        İzleyicilerine klasik eserlerden yenilikçi tiyatro yorumlarına, Japon butoh dansından güçlü dramatik yapımlara, uluslararası gösterilerden yerli prömiyerlere uzanan zengin bir program sunan festivalde tiyatroseverler, günümüz sahne sanatlarına yön veren yönetmen ve koreografların eserlerini izleme fırsatı buldu ve dünyada sahne sanatlarının geleceğine yön veren isimlerin yanı sıra ülkemizde uzun süredir beklenen yeni yapımlarla da tanışma imkânına sahip oldular.

        Nora (Bir Bebek Evi)
        Nora (Bir Bebek Evi)

        Açılışını edebiyatımızın dehalarından Melih Cevdet Anday'ın Müfettişler'i ile yapan 28. İstanbul Tiyatro Festivali festivalin yerli yapımlarında Türkiye tiyatrosundan genç kuşak yazarlar, yönetmenler ve oyuncular ile özgün ve yeni metinler öne çıkarken Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik, Burak Altay, Salih Bademci, Bülent Şakrak, Funda İlhan ve Deniz Celiloğlu'nun da aralarında olduğu pek çok deneyimli oyuncu da bu yıl festival sahnesinde izleyicilerle buluştu.

        22 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen festival programında, günümüz tiyatrosuna farklı soluklar getiren yeni yerli yapımlardan bir seçkiye yer verildi.

        Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Levent Tülek, Kerem Kurdoğlu, Tuğçe Ulugün Tuna, Engin Hepileri, Nagehan Gürkan, Elif Temuçin, Halil Babür, Güray Dinçol, Ümit Erlim, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Michael Önder, Selin Şenköken'in imzalarını taşıyan yapımlar prömiyerlerini festivalde yaparak izleyicinin beğenisine sunuldu.

        Festivalde bu yıl ayrıca, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile desteklenen Haberci ve İKSV Genç Sanatçı Fonu'yla desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelendi.

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        #28. İstanbul Tiyatro Festivali
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