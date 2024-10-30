28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde haftanın oyunları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 28. İstanbul Tiyatro Festivali, ikinci haftasında yerli ve uluslararası gösterileri ağırlamaya devam ediyor.

Henrik Ibsen imzalı Nora (Bir Bebek Evi), Tuğçe Altuğ’un yeni oluşumu Tiyatro Circa ile 30-31 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde; Mehmet Birkiye’nin rejisiyle sahnelenen dünya edebiyatının başyapıtlarından Savaş ve Barış, 31 Ekim saat 15.00 ve 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde; Tuğçe Ulugün Tuna imzalı çağdaş dans performansı Dans Salgını, 2-3 Kasım’da Arter Karbon’da ve Avignon Festivali’nin artistik direktörü Tiago Rodrigues’in yönettiği, dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comédie-Française yapımı Hekabe, Hekabe Değil, 2-3 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

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Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda ve Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali programında, Türkiye’den 14; Almanya, Fransa, Japonya, Romanya ve Sırbistan’dan toplam 5 yapım izleyiciyle buluşacak. İzleyicilerine klasik eserlerden yenilikçi tiyatro yorumlarına, Japon butoh dansından güçlü dramatik yapımlara, uluslararası gösterilerden yerli prömiyerlere uzanan zengin bir program sunan festivalde tiyatroseverler, günümüz sahne sanatlarına yön veren yönetmen ve koreografların eserlerini izleme fırsatı bulacak; dünyada sahne sanatlarının geleceğine yön veren isimlerin yanı sıra ülkemizde uzun süredir beklenen yeni yapımlarla da tanışma imkânına sahip olacak.

Festival 19 Kasım’a kadar sürecek. Festival biletleri Passo ve İKSV Passo gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta. Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında sınırlı sayıda öğrenci bileti 20 TL. FESTİVALDE HAFTANIN OYUNLARI Nora (Bir Bebek Evi) 30 Ekim Çarşamba 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi REKLAM 31 Ekim Perşembe 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorgulayan Henrik Ibsen imzalı Nora (Bir Bebek Evi) yeni kuşağın heyecan veren temsilcilerinden Selin Şenköken’in yönetmenliğinde 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnede. Crown dizisinin beşinci sezonuna da katkıda bulunan Maddison Willing’in müziklerine imza attığı, oyuncuların arasında Tuğçe Altuğ, Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz’ın yer aldığı oyun, bir yandan feminist bir metin kabul edilmekle birlikte diğer yandan Nora’nın hikâyesinde her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını anlatıyor. Ödüllü tiyatro ve sinema oyuncusu Tuğçe Altuğ’un öncelikli olarak kadın hikâyeleri anlatmak için kurduğu Tiyatro Circa’nın ilk yapımı Nora (Bir Bebek Evi), yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM’nin desteğiyle 30-31 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, konusunu kadın hikâyelerinden alan ve/veya yazarı, yönetmeni, oyuncusu kadın olan oyunlardan bir seçki, kadın üretiminin ve kadın bakış açısının daha görünür kılınması amacıyla, Odeabank’ın tema sponsorluğundaki “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığı altında izleyicilerle buluşacak.

Nora (Bir Bebek Evi) Savaş ve Barış I. Bölüm 31 Ekim Perşembe 15.00 - 20.00 / Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Kurulduğu 1997 yılından bu yana 183 farklı yapımla milyonlarca seyirciye ulaşan, Anadolu’nun ilk ödenekli tiyatrosu olan Kocaeli Şehir Tiyatroları, savaşın ortasında üç aristokrat ailenin aşk, dostluk, ihanetle örülü hikâyesini anlatan, dünya edebiyatının başyapıtlarından Savaş ve Barış ile festivale konuk oluyor. Helen Edmundson’un uyarlaması, sadece oyunculuğu ve yönetmenliğiyle değil, akademisyen olarak da ülkemiz tiyatrosuna katkıları nedeniyle geçtiğimiz yıl kendisine İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü verilen ve bu yıl festivalin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Birkiye’nin rejisinde tüm ihtişamını korurken geçerliliğini hiç yitirmeyen temaları merkezine alıyor. Savaş ve Barış, İBB Kültür AŞ ve İBB Şehir Tiyatroları’nın değerli işbirliğiyle, 31 Ekim’de saat 15.00 ve 20.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilir.

Savaş ve Barış I. Bölüm Dans Salgını 2 Kasım Cumartesi 20.00 / Arter Karbon 3 Kasım Pazar 15.00 - 18.00 / Arter Karbon Çağdaş dans alanında ülkemizin önde gelen isimlerinden, bol ödüllü koreograf, dans ve performans sanatçısı, akademisyen Tuğçe Ulugün Tuna’nın, Ortaçağ’da Avrupa’da baş gösteren, bilim insanlarının hâlen çözemediği gizemli bir salgından ilham alan, bedeni insanın kişisel politikasını inşa ettiği bir alan olarak değerlendiren yeni eseri Dans Salgını, festivalde prömiyerini yapacak gösteriler arasında. 2023’te 30. sanat yılını kutlayan ve çalışmalarını yurtiçi ve dışında sürdüren Tuna Dans Salgını ile İstanbul Tiyatro Festivali’nde 2 ve 3 Kasım’da Arter Karbon’da Arter’in değerli işbirliğiyle izleyiciler ile buluşacak.

Dans Salgını Hekabe, Hekabe Değil 2 Kasım Cumartesi 20.00 / Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi 3 Kasım Pazar 18.00 / Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Molière’e kadar uzanan kökleriyle günümüzde faaliyetini sürdüren en eski tiyatro topluluğu olan Comédie-Française, prömiyerini bu yaz Avignon Festivali’nde gerçekleştirdiği en yeni yapımı, Euripides’in trajedisi ile gerçek olaylardan esinlenmiş bir hikâyeyi iç içe geçiren Hekabe, Hekabe Değil ile İstanbul Tiyatro Festivali’ne geliyor. Çağımızın önde gelen tiyatrocularından, Avignon Festivali Artistik Direktörü Tiago Rodrigues, yaşanmış bir olaydan esinlenerek yeniden yazılan Hekabe, Hekabe Değil’de gerçekle kurguyu, kişisel ile politik olanı birleştiriyor, sanatsal araçlarla hayatı şiirsel bir dönüşüme uğratıyor. Özellikle başrolde Elsa Lepoivre ve Fransa’nın en iyileri sayılan ve her biri birer “ikon” olarak tanımlanan Comédie-Française oyuncularının üstlendikleri karakterlere kusursuz bir inandırıcılıkla hayat verdiği oyunda, otizmli bir oğlu olan bir annenin adalet arayışı yüzyılları aşıp günümüzde yankılanıyor. ENKA Vakfı’nın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olduğu oyun, Institut français İstanbul ve İBB Şehir Tiyatroları’nın değerli işbirliğiyle, 2 ve 3 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Hekabe, Hekabe Değil FESTİVALDEN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER Festival, gösterilerin yanı sıra izleyicilere ücretsiz gerçekleştirilecek çeşitli yan etkinlikler de sunuyor. 8 Kasım’da DasDas’ta Declan Donnellan ve Nick Ormerod ile Aktör ve Mekân başlıklı atölye gerçekleştirilecek. İKSV Alt Kat ise 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 12 ve 14 Kasım tarihlerinde Baba Sahne'de çocuklara özel Sevinç Erbulak ile Kitap Okuma ve Tiyatro Sahnesi Keşfi etkinliğini düzenleyecek. Çocuklar, tiyatronun sahne arkasını, bir oyunun nasıl gerçekleştirildiğini, İKSV’nin 2019’da çocuklar için yayımladığı Tiyatroda Bir Gün kitabının yazarı Sevinç Erbulak’la deneyimleyecek.

4-9 yaş arası çocuklar için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere katılım için rezervasyon gerekiyor.