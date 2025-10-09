29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar başladı. Yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı, milli bir bayramdır. Bu önemli günde okullarda törenler, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. Peki, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Çarşamba resmi tatil mi?" İşte detaylar...