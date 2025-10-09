28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 29 Ekim Çarşamba günü okulların, bankaların ve noterlerin durumu araştırılmaya başlandı. Peki, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?" İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak edilen soruların yanıtı...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar başladı. Yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı, milli bir bayramdır. Bu önemli günde okullarda törenler, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. Peki, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Çarşamba resmi tatil mi?" İşte detaylar...
28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?
Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar ve 29 Ekim gününe kadar devam eder. Yani 28 Ekim yarım gün resmi tatil sayılmaktadır.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim'de kamu kurumu çalışanları çalışmayacak
29 Ekim Çarşamba günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler hizmet vermeyecek.