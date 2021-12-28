Epic Games, yılbaşına kadar klasikleşen oyun dağıtma etkinliğine başladığını duyurdu. Bu etkinlik kapsamında Epic, 31 Aralık’a kadar 15 gün boyunca her gün 1 oyun dağıtacak. Etkinlik sonunda oyuncular, Epic Store üzerinden 15 tane oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

23 ARALIK EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ücretsiz olarak dağıtılan bugünkü oyun Mages of Mystralia oldu.

Mages of Mystralia ,Kanadalı stüdyo Boelys Gamestarafından geliştirilen ve yayınlananbir aksiyon-macera video oyunudur . 2017'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için ve2019'da Nintendo Switch için piyasaya sürüldü.