27. Uluslararası Beypazarı Festivali

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yabancı ülkelerin topluluk ve halk dansları gruplarının katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, belediye önünden başlayarak Atatürk Parkı'nda tamamlandı.

Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılar sayesinde zengin kültürel miraslarını dünya sahnesine taşımanın büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Kasap, "Bu festival, dostluk ve kardeşlik köklerini güçlendirdiğimiz onur verici bir etkinliktir. Beypazarı köklü geçmişi, tarihe meydan okuyan mimarisi ve gelenekleriyle geçmiş izlerini gururla taşırken, dünyanın modern dinamikleriyle de uyum içinde olmayı başarmaktadır" dedi.

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Kaymakam Vedat Yılmaz da Beypazarı'nın bulunduğu verimli topraklar, iklimi ve coğrafyasıyla birçok medeniyetin yaşam sürdüğü tarihi bir kent olduğunu anlatarak, "Bu kadim kentin köklü tarihinde oluşan zengin kültürel mirasıyla korunması ve geliştirilmesi, gelecek nesiller için hepimize yüklenen büyük bir sorumluluktur. Tarihi konakları ve yapılarıyla 19. yüzyıl Osmanlı şehirciliğinin korunmuş bir örneği olan Beypazarı, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almış, özgün kent tasarımı olduğunun uluslararası düzeyde duyurmuştur" ifadesini kullandı.