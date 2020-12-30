2020, adeta “karayolu yatırım yılı” oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, ülke genelinde yol yatırımlarının aralıksız sürmesi amacıyla yıl içinde peş peşe ek ödenek aktarıldı. Yılın tamamlanmasına sayılı günler kala 1.2-1.3 milyar lira düzeyinde ek ödenek daha serbest bırakıldı. Karayolları, bu ödenekle müteahhitlere olan birikmiş 18-19 milyar lira dolayındaki borçlarının bir bölümünü ödemeye başladı. Karayolları’nın, 4 milyar liralık daha ek ödenek talebinde bulunması bekleniyor. Bu tutarın da serbest bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Peki, toplam ek ödenek tutarı ne oldu? HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre Karayolları’na, yıl başından bu yana 15 milyar lirayı aşan ek ödenek aktarıldı. Bu tutar, 4 milyar TL’nin de aktarılması durumunda 19 milyar TL’ye yükselecek. 2020 yıl başı yatırım ödeneği ile 26-27 milyar TL. Sektör temsilcileri, karayolları yatırımlarının salgın koşullarına karşın devam ettiğini belirterek, “Şantiyelerde faaliyetlerimiz, çalışmalarımız hiç durmadı. Türkiye’nin her yanında yol yatırımları sürdü. Halen de sürüyor” dedi.
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