Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kademeli normalleşmenin 3. etap kararlarıyla birlikte bu iki sorunun cevabı merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte detaylar....

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.

Böylelikle 27 Haziran Pazar günü son kez tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak...