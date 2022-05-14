Ödül tiyatronun yıldız kadınlarına

26'ncı Bedia Muvahhid ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 13 Mayıs 2022 Cuma günü Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Nazan Yatgın Palabıyık’ın sunduğu törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi 2. Başkanı Nurten Bağcı ve oyuncu Aslı Altaylar katıldı.
Bu yılki ödül; 'Yaftalı Tabut' oyuncuları Bensu Orhunöz, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Selin Türkmen, Şenay Bağ ve Yeşim Mazıcıoğlu’na takdim edildi.
Ödül töreninde söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever; "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatındaki yerleri ve değerleri hala bir tartışma konusudur. Kadınlar toplum içindeki alanlarını korumak için her daim mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bedia Muvahhid emeği ve üretimiyle bu gücü taşıyan Cumhuriyetin yıldız kadınlarındandır. Donanımı, kabiliyeti ve dirayetiyle Cumhuriyetin ideallerinin temsilcisi olmuş bir kadındır. Parlak oyunculara yıldız denir. Onlar karanlığa ışık olan, yol gösteren, geleceği aydınlatan yıldızlar oldular. Daha büyük bir mirasın olmadığını düşünen bir kadın olarak yıldızlarımızın çoğalmasını diliyorum. Şehir Tiyatrosu olarak Türk Kadınlar Birliği ile kadın dayanışması içinde 1995 yılından itibaren kadın oyuncularımızı ödüllendiriyoruz. Bu yıl da, bu geceye ışığını yansıtacak olan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum ve kendilerine nice nice ödüller diliyorum" dedi.
Ayşin Atav’ın anılarını paylaştığı ödül töreni, arp sanatçısı Fatmagül Ergün’ün yer aldığı müzik dinletisiyle sona erdi.
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