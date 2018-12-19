20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Kadın girişimci sayısı her geçen gün artıyor. Global Entrepreneurship Monitor'ün raporuna göre 2017 yılı itibariyle dünyada 163 milyon kadın girişimci ve iş sahibi var. Bu rakamı artırmak için yola çıkan kadın girişimcilerden Bedriye Hülya ise, kurucusu olduğu b-fit markası ile kadınları kendi işlerinin sahibi yapıyor.
Amerika'daki eğitiminin ardından Türkiye'ye kadınlara fayda sağlayacağına inandığı bir sosyal girişim fikriyle geri döndüğünü söyleyen b-fit Kurucu Ortağı Bedriye Hülya, "Kadınların hem spor yaparak yaşam kalitelerini artırabilecekleri hem de düzenli eğitimler, etkinlikler ve özel projelerle sosyalleşebilecekleri bir platform oluşturmak hedefiyle b-fit'i kurduk. Bu sayede, sadece kadınlara yönelik, 30 dakikalık istasyon çalışmaları yapılan bir egzersiz sistemi yaratmış olduk" dedi.
600 BİN KADINA HİZMET VERDİ
Girişimde bulurken gerçek sosyal faydayı yaratabilmek kadınların ihtiyaçlarına odaklandıklarını anlatan Hülya, spor konusunda kadınların önündeki en büyük engelin zaman ve mesafe olduğunu gördüklerini belirtti. Bunun üzerine 6 kadın girişimci olarak 'Her mahalleye bir b-fit' hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Bedriye Hülya, "Her yaş ve gelir grubundan kadına spor yapma alışkanlığı kazandırma hayalimiz, bugün 50 şehirde 225 merkez ile gerçekleşiyor. Söz konusu merkezlerimizi ise kadınlar yönetiyor" ifadesini kullandı. Hülya, bugüne kadar 600 binden fazla kadına hizmet verdiklerinin bilgisini paylaştı.
250 KADINI GİRİŞİMCİ YAPTI
Franchise sistemiyle büyüyen girişimin, franchise sahipleri de kadınlardan oluşuyor. Öyle ki, bugüne kadar 250’den fazla kadın b-fit girişimcisi olmuş durumda.
B-fit merkezi açma maliyetinin Türkiye’nin farklı bölgelerinin sosyo-ekonomik yapıları düşünülerek belirlendiğini kaydeden Bedriye Hülya, "Franchising bedelleri, hane gelirlerine göre belirlenen sıralamayla, KDV hariç 1'inci bölge için 72 bin TL, 2'inci bölge için 62 bin TL, 3'üncü bölge için 52 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
Merkez sahiplerinin spor eğitimi veya tecrübesi olması gerekmediğini vurgulayan girişimin kurucu ortağı Bedriye Hülya, erkeklerin ise en fazla yüzde 49 oranında ortak olabileceklerini sözlerine ekledi.
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