25 yıl önce beyin pili takılmıştı! Parkinson hastası, riskli ameliyat sonrası dans ederek taburcu oldu

Kentte yaşayan Hakan Sönmez'e, 25 yıl önce ellerinin titremesi şikayetiyle gittiği hastanede Parkinson hastalığı teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Sönmez'e, günlük yaşamını rahat geçirebilmesi için beyin pili takıldı. 25 yıldır beyin piliyle yaşamını sürdüren Sönmez, 1 ay önce bisikletiyle sahilde gezerken göğsünde şiddetli ağrı hissetti. Hastaneye giden Hakan Sönmez’in muayene ve tahlillerinde kalbe giden 2 damarının tıkandığı belirlendi. Doktorlar baypas ameliyatı olması gereken Hakan Sönmez’i, kalbine yakın takılan beyin pili nedeniyle operasyonun riskli olacağı gerekçesiyle ameliyata almadı. Kentteki özel bir hastaneye giden Sönmez, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Engin Akgül tarafından ameliyat edildi.

Hastasının 6 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen Doç. Dr. Akgül, süreci şöyle anlattı: "Hastamız Parkinson hastası. İlaçlarını almadığı zaman, ciddi kasılmalar ve titremeleri olur. Bunun için daha öncesinde beyin cerrahisi tarafından beyin pili takılmış. Bu sebepten dolayı, zaten riskli olan kalp ameliyatları daha riskli hale geldiğinden, başka yerlerde ameliyat için çok sıcak bakılmamış. Hastamız bize geldiğinde göğüs ağrısı mevcuttu. Aynı zamanda 'Parkinson'a bağlı bulgular da devam ediyordu. Şimdi kalp ameliyatlarını iki şekilde yapabiliyoruz. Göğüs ön kemiğini keserek veya küçük kesiyle de bu işlemler yapılabiliyor. Hastamızda tremor dediğimiz kasılmalar, titremeler olduğu için göğsünün kesilmesinin ona uygun olmadığını düşündük. Kendisine küçük kesiyle ameliyat önerdik. Burada da bazı olumsuz durumlar vardı.

Beyin pili, bizim ameliyat sahamıza çok yakındı. O da göğüs sol ön tarafına yerleştirilmiş. Ayrıca beyin pilinin hatları da ameliyat sırasında kullandığımız büyük damarların çok yakınından geçiyordu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, küçük kesi işleminin ameliyat sonrasında kendisi için daha iyi olacağını düşünerek önerdik. Ameliyatı da başarılı şekilde yaptık. Kalp damarları bu şekilde sağlığına kavuşmuş oldu. Hastamız için yedek damar kullandık. Bir tanesini göğüs içerisinden aldık. Bu uzun dönem açıklık için çok iyi. Diğerini de sol kolundan aldık. Atardamar olmasına da dikkat ettik. Çünkü uzun dönem açıklığı iyi. Bir daha hastamızın bu tarz bir şikayetle karşılaşmaması için bu yolu tercih ettik. Neticede ameliyat başarılı geçti. Hastamız gayet iyi taburcu ediyoruz. Doktorluğum boyunca Parkinson hastası olup, aynı zamanda beyin piliyle takip edilen daha önce bir hastamız olmamıştı. Bu bizim için bir ilkti."

"BENİ HAYATA YENİDEN BAĞLADILAR"

Ameliyatı sonrası 1 hafta hastanede müşahede altında kalan Hakan Sönmez, hayata yeniden bağlandığını belirterek, "25 yıldır Parkinson hastasıyım. Şu anda kalple ilgili tedavi gördüm. Şikayetlerim bugüne kadar Parkinson ile ilgiliydi. Bana ilk etapta, tek seferlik 5 yıla yakın şarjlı pil takıldı. Daha sonra teknoloji gelişince bunu değiştirdik, yeni pil takıldı. Bu pil de dışarıdan şarj olan pillerdendi. Kış günü bisikletimle sahilde gezerken, göğsümde ağrı olunca hastaneye gittim. Beni en çok şaşırtan kolumdan yaklaşık 30 santime yakın bir damar alındı. Tıkalı olan damarıma aktarıldı ve kalbim çalışmaya başladı. Bunu hissettim resmen. Nasıl hissediyorum şöyle, sanki ciğerlerim genişliyor. Mesela ayaklarım üşümüyordu. Sürekli yanıyordu. Ayaklarım üşümeye başladı. Çeşitli doktorlara gittik. Ameliyat konusunda sıcak bakılmadı. Parkinson olduğum için, kalbe yakın pili takmaları gerekmişti. Velhasıl beni ayağa kaldırdılar. Hayata yeniden bağladılar" diye konuştu.