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        Haberler Sağlık 25 yaşındaki anne doğum esnasında hayatını kaybetti - Haberler | Sağlık Haberleri

        25 yaşındaki anne doğum esnasında hayatını kaybetti

        Hatay'da doğum esnasında fenalaşan 25 yaşındaki Şerife Çizmeli hayatını kaybederken evladı yaşama tutundu. Çizmeli, kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:34 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:34
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        25 yaşındaki anne doğum esnasında hayatını kaybetti
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        Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu bilinen 25 yaşındaki Şerife Çizmeli, ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı.

        Doğum gerçekleştiği esnada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Genç kadın doğum esnasında hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği evladı yaşama tutundu. Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebek, kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

        Doğum esnasında vefat eden kadının ailesi büyük üzüntü yaşadı. Çizmeli, Karakese Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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