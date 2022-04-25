25 Nisan İSKİ planlı ve güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 2 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.04.2022 08:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Güneştepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.04.2022 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

25 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,57