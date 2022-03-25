Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son dakika depremlerini anlık olarak paylaşıyor. İşte 25 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER - 25 MART
25 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.25 08:13:57 37.8703 26.9375 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.25 08:09:36 37.2823 34.4712 5.3 -.- 1.6 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2022.03.25 07:54:37 37.0048 28.3662 10.4 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.25 07:36:42 36.8557 28.0843 12.5 -.- 1.2 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.03.25 07:00:17 40.4308 26.3780 11.8 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.25 06:33:35 40.6260 28.8690 10.5 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.03.25 06:28:32 40.2965 42.1257 17.7 -.- 1.7 -.- PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.03.25 06:15:38 37.8103 29.3795 6.5 -.- 2.4 -.- ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.03.25 06:10:03 38.9783 26.0540 9.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.25 06:03:41 37.8965 27.1517 17.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.25 06:00:55 38.3077 28.2555 9.4 -.- 2.1 -.- OVACIK-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2022.03.25 05:51:39 36.9097 28.0262 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 05:48:20 39.8847 28.6342 22.5 -.- 2.0 -.- FINDICAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.25 05:47:04 36.8275 28.0105 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 05:18:51 39.2732 41.7875 8.9 -.- 2.0 -.- HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 04:41:31 36.8570 28.0488 3.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 04:28:14 36.8497 28.0445 10.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 04:17:04 40.3700 25.9245 7.5 -.- 2.2 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2022.03.25 03:59:00 39.0808 27.5175 10.1 -.- 1.5 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.03.25 03:47:24 39.2950 41.8290 19.9 -.- 1.8 -.- BELLITAS-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 03:28:47 39.4378 28.1922 11.3 -.- 1.2 -.- OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.03.25 03:21:52 40.9600 43.7305 9.6 -.- 1.3 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel
2022.03.25 02:09:43 36.8503 28.0527 11.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 02:04:56 36.8447 28.0358 4.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 01:47:24 36.9983 28.3753 12.6 -.- 0.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.25 01:35:24 39.1827 41.8063 18.5 -.- 1.2 -.- DAGCAYIRI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 01:34:54 39.4470 41.7118 17.5 -.- 1.6 -.- AKOREN-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 01:28:25 39.2987 41.7953 19.3 -.- 1.4 -.- YELPIZ-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 01:18:12 40.8578 31.6478 5.0 -.- 1.7 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.03.25 00:35:07 40.3052 42.5117 18.7 -.- 1.4 -.- HANDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.03.25 00:22:07 36.9990 28.3693 16.1 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
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