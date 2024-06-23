25 Ağustos hangi burç? 25 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye merakı olanlar için merak konusu olan burçlar ve özellikleri her geçen gün daha da çok araştırılmaktadır. Peki, 25 Ağustos’ta doğanlar hangi burca aittir ve yükselenleri nedir?

25 Ağustos Burcu Ne?

25 Ağustos’ta doğanların Başak burcu olduğu bilinmektedir. Başak burcu Zodyak çemberinin altıncı burcu olarak tanımlanır. Bu burç 23 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementine ait olan Başak burçları, mükemmelliyetçi, titiz, analitik, çalışkan ve yardımsever bireyler olarak bilinirler.