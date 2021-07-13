24 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş

Kocaeli'de 24 yıldır kayıp olarak aranan evli ve bir çocuk babası engelli İbrahim Karakuş'un, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Olay, 1997 yılının Nisan ayında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası engelli İbrahim Karakuş (53), ansızın kayıplara karıştı. Aile bireyleri tarafından yıllarca aranan Karakuş, yapılan kayıp başvurularına rağmen bulunamadı. Bu zamana kadar pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyayı yeniden açtı. Derinleşen soruşturma neticesinde İbrahim Karakuş'un en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, İbrahim Karakuş'un eşi Ç.K. (46), eşinin kız kardeşi G.G. (43) ile eski eşi E.A. (48) ve eşinin erkek kardeşi O.G. gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, İbrahim Karakuş'un O.G. tarafından Darıca Eskihisar Kalesi civarında tabanca ile öldürüldüğünü iddia etti. Şüpheliler ifadesinde, cinayeti işlediği ileri sürülen O.G.'nin daha sonra Karakuş'un cansız bedenini kale civarına gömdüğü, Karakuş'un annesine ait antika gümüş kemeri de Kapalıçarşı'da sattığını iddia ettiler. O.G. ise ifadesinde, diğer 3 şüphelinin suçlamalarını kabul etmeyerek, diğer şüphelileri suçladı.
İbrahim Karakuş'un gömüldüğü ileri sürülen kale ve çevresinde yapılan çalışmada ise restorasyon çalışmaları sebebiyle ceset bulunamadı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu dosya ile birlikte 21 ayda 11 faili meçhul cinayeti çözdüğü öğrenildi.
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