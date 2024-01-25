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        Haberler Televizyon 24 Ocak reyting sonuçları! Çarşamba günü hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman

        24 Ocak reyting sonuçları! Çarşamba günü hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 24 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 24 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 08:26 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:26
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        • 1

          Reyting sonuçları 24 Ocak Çarşamba akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 24 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          24 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          24 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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