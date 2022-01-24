Bu akşam evinde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 24 Ocak Pazartesi TV yayın akışını araştırıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. İşte 24 Ocak TV yayın akışına göre Pazar bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...