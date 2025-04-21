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        Haberler Bilgi Gündem 23 nisan noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan noter çalışma durumu ve saatleri ile 23 Nisan'da noterler hizmet veriyor mu?

        23 Nisan noter çalışma durumu ve saatleri: 23 nisan noterler açık mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi işlemleri bu tarihe denk gelen kişiler "23 Nisan'da noterler açık mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde, kamu kurumlarının çalışma durumu gündemdeki yerini korurken, noterlerin hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. İşte 23 Nisan noter çalışma durumu ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 20:53 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:53
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        • 1

          Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda noter işlemleri planlayan kişiler, bu özel günde noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Kamu kurumlarının büyük bölümünün kapalı olduğu 23 Nisan’da, noterlerin çalışma düzeni merak konusu oldu. İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba günü noter hizmetlerine dair detaylar...

        • 2

          23 NİSAN NOTERLER AÇIK MI?

          23 Nisan Çarşamba günü noterler açık olmayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.

        • 3

          23 NİSAN 2025'TE NOTER ÇALIŞIYOR MU?

          23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da noterler hizmet vermemektedir. Noter işlemi olan kişiler işlerine 24 Nisan Perşembe günü devam edebilecekler.

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