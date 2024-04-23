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        Haberler Gündem Güncel 23 Nisan kutlamalarında "puta tapmayın" diye bağırdı, gözaltına alındı

        23 Nisan kutlamalarında "puta tapmayın" diye bağırdı, gözaltına alındı

        Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılırken, tören alanına gelen bir kişi, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Sözleri tepki çeken kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:46
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          Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

        • 2

          Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

        • 3

          Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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          Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. 

        • 5

          Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü.

        • 6

          Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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