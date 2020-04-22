23 Nisan Dünya Kitap Günü 100'den fazla ülkede kutlanıyor

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun 1995'te aldığı kararla 23 Nisan, Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü ilan edilmişti.
Miguel Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi olması, 23 Nisan'ın seçilmesinde etkili oldu.
Dünya kitap gününde yazarlar, yayımcılar, kütüphaneciler ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kitap gönüllüleri kitapların hatırlanması için bir araya geliyor.
- "Evde Kal" ve "Dünya Kitap Günü" etiketleri beraber paylaşılacak
UNESCO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerde kalan insanları birleştirmek için 23 Nisan’dan itibaren kitaplardan alıntılar ve şiirler paylaşacak.
Bu nedenle UNESCO, kitap gönüllülerinden 23 Nisan günü "Evde Kal" ve "Dünya Kitap Günü" etiketlerini birlikte sosyal medya ortamlarında paylaşmalarını bekliyor.
Dünya Kitap Günü'nde, önceki yıllarda pek çok ülkede yapılan kütüphane gezileri veya kitaplarla ilgili sınıf aktiviteleri de salgın dolayısıyla bu yıl düzenlenemeyecek.
Dünyanın birçok ülkesinden çocukların, "Uluslararası Kitap Yardımı" insiyatifi kapsamında, başka ülkelerdeki çocuklara kitaplar göndermesi de bekleniyor.
- Dünya Kitap Başkenti Kuala Lumpur
Her sene UNESCO ve kitap yayımcıları, satıcıları ve kütüphanelerini temsil eden uluslararası organizasyonlar, dünya kitap başkentini seçiyor.
Kapsamlı eğitim sistemi ve bilgi toplumu olma yolundaki gelişim sebebiyle 2020 Dünya Kitap Başkenti olarak Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur seçildi.
Kuala Lumpur, tüm formlarda kitap okumak, kitap endüstrisinin gelişimi, kapsamlı ve dijital ulaşılabilirlik ve çocuklara okuyarak destek olmak üzere 4 tema üzerinde duruyor.
Ayrıca, Kota Buku kitap şehri inşası, engellilerin kullanımını kolaylaştırmak için Malezya Ulusal Kütüphanesi'nin dijitalleştirilmesi ve fakir semtlerdeki 12 kütüphanenin yeni dijital imkanlara sahip olması gibi çalışmalar yapılacak.
Kuala Lumpur'un restore edilen su kanallarının olduğu bölgelerde açık hava kütüphaneleri ve kitap dükkanları açılacak.
Kampanyanın sloganı "Okuyan bir Şehir Önemseyen bir Şehir" ile ülkede okuma kültürünün yayılması amaçlanıyor.
Şehirde nisan ayı boyunca yapılacak aktiviteler Kovid-19'la mücadele kapsamında ileri bir tarihe alındı.
Öte yandan, UNESCO, Tiflis'i 2021 Dünya Kitap Başkenti olarak seçti.
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