23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar, 23 Nisan Salı günü borsalar açık mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki, "23 Nisan'da borsa açık mı? 23 Nisan Salı Borsa İstanbul kapalı mı, işlem yapılır mı?" İşte 23 Nisan borsa seans saatleri...