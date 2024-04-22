23 Nisan Salı günü kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü?
Bugün yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Resmi tatil olan bu günde kargoların çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu haline geldi. Bugün kargo dağıtımı olup olmayacağı en çok araştırılan konular arasında. Peki, bugün kargolar açık mı? Bugün kargo dağıtımı yapılacak mı? İşte detaylar...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de büyük bir coşku ile karşılanıyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediyor. "Bugün kargolar açık mı, kargo dağıtımı yapılacak mı?" diye merak edenler sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 23 Nisan kargo çalışma saatleri...
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23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?
23 Nisan ülkemizde resmi tattiler arasında yer alıyor. Bu nedenle 23 Nisan'da kargo firmaları çalışmayacak. Aynı zamanda salı günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak.
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2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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