23 Kasım ne günü? 23 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?
Yeni yılın sonuna gelirken kasım ayı, sonbaharın vedasıyla kışın habercisi olan bir dönemi simgeliyor. Doğa, sarı ve kahverenginin en sıcak tonlarını sergilerken, insanları hüzünlü bir dinginlik karşılıyor. Bu ay, tarih boyunca hem doğanın döngüsü hem de toplumsal olaylar açısından özel anlamlar taşımıştır. Dünyanın dört bir yanında farklı kültürler, kasımı anmak ve kutlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Peki, 23 Kasım dünya ne günü? 23 Kasım'ın anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...
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Kasım ayının 23’üncü günüyle birlikte, dünya genelinde farklı kültürlerde ve toplumlarda özel günlerin anlamı yeniden gündeme geliyor. Kimi zaman bir farkındalık günü, kimi zaman ise tarihi bir olayın yıldönümü olarak kutlanan bu özel günler, çeşitli etkinliklere sahne olabiliyor. 23 Kasım’da kutlanan özel günler, dünyanın dört bir yanında farklı gelenekler ve mesajlarla anlam kazanıyor. Peki, bugünün önemi nedir? İşte, 23 Kasım’a dair merak edilenler ve bu tarihle ilgili dikkat çeken detaylar...
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23 KASIM'DA YAŞANAN BAZI OLAYLAR
MÖ 534 - Thespis, sahnede bir karakteri canlandırdığı kayıtlı ilk kişi olmuştur.
1174 - Selahaddin Eyyubi Kudüs'e girdi ve topraklarına kattı.
1248 - 711'den beri Müslümanlarca yönetilen İşbiliye (Sevilla); Kastilya ve León Kralı III. Ferdinand tarafından ele geçirildi. İspanya'da Müslüman yönetiminde yalnızca, Ben-i Ahmer (Gırnata) Emirliği kaldı.
1889 - İlk otomatik plâkçalar (jukebox), San Francisco'da bir salonda hizmete girdi.
1936 - Henry Luce tarafından yayımlanan Life dergisinin ilk sayısı çıktı.
1938 - Adolf Hitler 5.000 markın üzerinde malı olan Yahudilere yüzde 20 oranında vergi koydu.
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1942 - II. Dünya Savaşı: Stalingrad'daki Alman 6. Ordusu kuşatıldı.
1946 - Fransız Donanması, Vietnam'ın Hải Phòng kentini topa tuttu; 6.000 sivil öldü.
1963 - BBC Televizyonu, Dünyanın en uzun süre yayınlanan bilimkurgu televizyon dizisi olan, Doctor Who'nun ilk bölümünü yayına verdi.
1967 - ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs özel temsilcisi Cyrus Vance, Kıbrıs krizini görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Daha sonra Türkiye'ye gelen BM Genel Sekreteri U Thant'ın özel temsilcisi Rolz Bennet ile Vance, temaslarından sonuç alamayınca Atina'ya geçtiler.
1970 - Türkiye'nin Ortak Pazar'a üyeliği için 22 yıllık geçiş dönemi öngören Katma Protokol, Brüksel'de imzalandı.
1971 - Çin temsilcileri, BM ve BM Güvenlik Konseyi toplantılarına ilk defa katıldılar.
1980 - Güney İtalya'da deprem: yaklaşık 4.800 kişi öldü.
1985 - Atina'dan Kahire'ye gitmek üzere havalanan Mısır Havayollarına ait bir yolcu uçağı silahlı kişilerce kaçırılarak Malta'ya indiridi. Mısırlı komandoların kurtarma girişiminde 60 kişi öldü.
1996 - Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı kaçırıldı. Yakıtı biten uçak Hint Okyanusuna düştü: 123 kişi öldü.
2003 - Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze, kitlesel protestoların artması üzerine istifa etti.
2003 - Çin'de yapılan Dünya Liseler arası Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Lisesi, ev sahibi ülke temsilcisini 1-0 yenerek ilk kez şampiyon oldu.
2008 - Slovakya'nın başkenti Bratislava'da her yıl düzenlenen Artistik Buz Pateni Uluslararası Ondrej Nepela Memorial Kupası'nda, bayanlarda Tuğba Karademir 2. oldu ve Türkiye'ye bu spor dalında, tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.
2018 - Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan önderliğinde kuruldu.
2022 - Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre şehirlerin yanı sıra çevre ülkelerde de hissedildi.
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