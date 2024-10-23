23 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

Avogadro Günü olarak da adlandırılan, kimya alanında bir ölçüm birimi onuruna 23 Ekim'de kimyagerler ve kimya öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kutlanan bir gündür. Mol, atomlar veya moleküller gibi kimyasal varlıkları ölçer.

Avogadro sayısı veya (Avogadro sabiti olarak da geçer), bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısı olarak tanımlanır. 1 mol yani 12 gr karbon(12) elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6.02214199x1023 olarak bulunmuştur. Sayı İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro'dan sonra isimlendirildi.

Avogadro Günü, her sene 23 Ekim'de saat 6:02 ile 18:02 (18:02) arasında kutlanıyor, çünkü ay-tarih biçiminde yazıldığında, tarih ve saat 6.02, 10/23, Avogadro'nun rakamındaki rakamları içeriyor