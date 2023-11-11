Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık 23 bin böbrek hastası nakil bekliyor

        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor

        Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 23 bin böbrek hastasının nakil için beklediğini belirterek, organ bağışının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ni ziyaret eden Erk, organ bağışının önemini anlattı.

        Bağış seviyesinin salgın döneminin altında seyrettiğini, kadavradan organ bağışında da son 5 yılın en düşük seviyesinde olunduğunu dile getiren Erk, "Salgın öncesi 2019 yılında 3 bin 850 civarında böbrek nakli yapılırken bu rakam 2 bin 500'e kadar düştü. Daha eski rakamları yakalamış değiliz. Bunun için elimizden geldiği kadar Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapıp cuma hutbeleri başta olmak üzere halkı daha çok bu konuda teşvik etmek gerek." diye konuştu.

        Böbrek naklinin en fazla yapılan organ nakillerinin başında geldiğini dile getiren Erk, bağış rakamlarının yükseltilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

        Erk, şunları kaydetti: "Şu anda 23 bin civarında organ nakli için sırada bekleyen böbrek hastamız var. Pandemi öncesi en son yılda 3 bin 850 böbrek nakli yapılmıştı. Bu rakam pandemiyle aşağıya düştü. Şu anda 3 bin 850'ye halen yaklaşamadık. Nedenine gelince salgın süresince ne yazık ki hem organ bağış sayıları düştü. Hastaneye gidip tetkik yaptırma güven ortamı yeterli olmadı. Dolayısıyla insanlar tedirgin oldu. Birtakım doku titreme yani bu konuda ön tetkikleri yaptıramadılar. Dolayısıyla hem bağış sayısı hem de böbrek nakli sayısı düştü. Şu anda 3 bin 500. Bunun bir an evvel eski rakamlara çıkmasını sağlamak lazım. Ama en kötü konu yüzde 22'de olan organ nakli için kadavradan onay verme oranı yüzde 15'e kadar düştü. Bunun tekrar yüzde 22'ye gelmesi için büyük çaba göstermek lazım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Habertürk Anasayfa