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22 yıl gezip farklı ülkelerde doğan 4 çocuk yetiştirdiler

Arjantinli Herman Zapp ve Candelaria Zapp çifti, 22 yılda 5 kıtada 102 ülke gezdi. Çift, seyahatleri sırasında farklı ülkelerde dünyaya gelen 4 çocuk büyüttü

19.03.2022 - 12:24 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Arjantinli Herman Zapp ve Candelaria Zapp çifti, 22 yıl önce 1928 model araçlarıyla planladıkları 6 aylık Alaska seyahatini, 22 yılda 5 kıtada 102 ülke gezerek, 362 bin kilometre yol katederek, farklı ülkelerde doğan 4 çocuklarıyla tamamladı. Herman ve Candelaria Zapp, 22 yıla uzayan, belirli aralıklarla ülkelerine dönmelerine rağmen devam ettirdikleri ve dört çocuk yetiştirerek gerçekleştirdikleri dünyayı dolaşma hayalini AA'ya anlattı. Herman, ilk seyahat planlarında arabanın bulunmadığını, geziye çıkmadan kısa bir süre önce 1928'de üretilen Graham-Paige 610 model arabayı satın aldığını belirterek, "Bizim planımız Alaska’ya kadar gidip 20 ülke tanımaktı ama sonra seyahat uzadı ve 102 ülke gezdik. 25 bin kilometre yapacaktık, 362 bin kilometre yaptık. Araba her yeri gezdi, Atacama, Gobi, Namib çöllerini, And, Himalaya, Alp Dağları'nı, İstanbul, Londra, Mumbai, Tokyo gibi büyük şehirleri gezdi, 5 bin 300 metre yüksekliğe çıktı" dedi.

  • İlk başta arabaya sıcak bakmadığını ve Herman'ın kendisini ikna ettiğini hatırlatan Candelaria, "Afrika'da ulusal parklara gittiğimizde 4x4 olmayan arabaların ulusal parka girmeleri yasaktı. Tenekelerden 4x4 yazdık. Bize sorduklarında evet 4x4 diyorduk, o zaman geçin diyorlardı. Bu şekilde bütün ulusal parkları gezdik" diye konuştu. 

  • "KOMİK OLDUĞUMUZU VE BU ARABAYLA BİR YERE GİDEMEYECEĞİMİZİ SÖYLÜYORLARDI"

    Herman, 1928 model arabayla seyahate çıkma planları yaptığı sırada kendilerine kimsenin inanmadığını vurgulayarak, "Bize deli diyorlardı. Bir yerde anlatmayı bıraktık çünkü her kime anlatsak bize bakıp gülüyordu. 2000’de onları bize veda etmeye çağırdığımızda Buenos Aires’in merkezi Obelisco’ya, hiç kimse gelmedi. Bizim komik olduğumuzu ve bu arabayla bir yere gidemeyeceğimizi söylüyorlardı. Sadece Candelaria’nın kız kardeşi geldi çünkü onu gittik evinden aldık yoksa o da gelmeyecekti çünkü bizim fotoğrafımızı çekecek birine ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.

  • Yola çıktıktan 55 kilometre sonra aracın bozulduğunu söyleyen Herman, şöyle devam etti:

    "Aracın tahta tekerleğinde sorun çıktı. Tamirciye gittik, tamirci bana 'ben marangoz değilim, araba tamircisiyim. Demirciye git' dedi. Demirciye gittik, ihtiyar 3 kardeşlerdi ve vagon tekeri tamir etmeyi biliyorlardı. Bize bu arabayla ne yaptığımızı sordular, anlattık. Bana, bunu yapmayı öğren çünkü seyahat boyunca birçok kez yapman gerekecek’ dedi. İş bittikten sonra, onlara ne kadar tuttu diye sordum, bana ‘Senden para almayacağız çünkü bunun, sizin hayaliniz olduğunu söyledin, biz de senin hayalinin bir parçası olmak istiyoruz.’ dediler. Yani ilk günlerden beri yolumuzda bizi bekleyen melekler vardı."

  • 4 FARKLI ÜLKEDE 4 ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ

    Candelaria, Alaska planının kendilerini cesaretlendirdiğine vurgulayarak, "İlk planımız 6 ayda Arjantin’den Alaska’ya ulaşmak, sonra Arjantin’e dönüp çocuk sahibi olmaktı. Yani Alaska’da biz hayalimizi bitiriyorduk. Bir hayali gerçekleştirdiğimizde daha fazlasını yapabileceğimizi fark ettik ve bu noktada 'hadi dünyayı dolaşalım' dedik. Arjantin’e döndük, sonra ABD ve Kanada’ya gittik, oradan Avustralya, Yeni Zelanda, Asya, Afrika, Avrupa’ya. Arabanın da içinde olduğu yelkenli bir gemiyle Atlantik Okyanusu'nda yolculuk ettik" dedi.

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