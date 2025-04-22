22 Nisan yarım gün mü, okullar ve üniversiteler tatil mi? 22 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan’dan bir önceki gün 22 Nisan Salı gününün tatil olup olmadığı araştırılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Vatandaşlar 22 Nisan resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesindeki gün olan 22 Nisan ise resmi tatil kapsamında yer almıyor. 22 Nisan bankalar, noter, sağlık ocakları ve okullar olağan işleyişine devam edecek.